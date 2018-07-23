Организатор WBSS: Сложно говорить о реванше между Усиком и Гассиевым

Реванш между украинским и российским боксерами маловероятен.

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд заявил, что повторный бой между победителем турнира и абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Муратом Гассиевым возможен, но с малой долей вероятности.

"Говорить о вероятности проведения реванша между этими боксерами сложно. Каждая из команд ставит свои цели. Кто-то захочет перейти в супертяжелый вес, кто-то остаться в своем", - цитирует Зауэрланда Isport со ссылкой на BoxingScene.

Ранее промоутер Усика заявил, что о реванше с Гассиевым пока утверждать нельзя. А менеджер россиянина пока вообще такую вероятность не рассматривает.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.