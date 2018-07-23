Команда Гассиева захотела боя-реванша с Усиком
Тренер россиянина Мурата Гассиева Абель Санчес заявил о желании провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком.
Об этом сообщает ТСН.
Усик победил Гассиева в финале Всемирной серии бокса (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
По словам Санчеса, бой развивался не так, как они рассчитывали, а украинец переиграл его подопечного.
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"Давайте не будем загадывать о дальнейших планах, нам надо проанализировать этот бой, разобрать допущенные ошибки. Поражения - это тоже часть карьеры. Мурат это понимает и готов много работать, чтобы стать сильнее. Он молодой, и у него впереди будет еще много важных сражений.
Одно могу сказать - мы очень хотим реванша", - заявил Санчес.
Усик стал четвертым боксером, который смог завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. До него это делали Бернард Хопкинс, Теренс Кроуфорд и Джермейн Тейлор.