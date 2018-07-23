Усик вернулся в Украину после победного боя в Москве (фоторепортаж)
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победы в Москве над Муратом Гассиевым. Его встречали в аэропорту "Киев".
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Напомним, украинский боксер Александр Усик, победив Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Он объединил пояса WBC, WBO, IBF и WBA, а также стал обладателем трофея имени Мохаммеда Али, который вручается чемпиону WBSS.
Как сообщал УНИАН, бой Усик - Гассиев продолжался все 12 раундов и проходил полностью под диктовку украинского боксера. Гассиев отличился всего несколькими ударами в корпус и ниже пояса. Тогда как Усик полностью доминировал - заранее читал все действия соперника, отлично работал ногами и взрывался сериями ударов. С каждым раундом преимущество украинского боксера только увеличивалось.