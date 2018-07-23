"После боя еще не спал": Усик вернулся в Украину после победы в РФ над Гассиевым (видео)

В киевском аэропорту Жуляны прошла встреча абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который в финале Всемирной суперсерии бокса победил россиянина Мурата Гассиева.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победы в Москве над Муратом Гассиевым.

В аэропорту Жуляны, учитывая позднее время, встречало немного болельщиков, но достаточное количество журналистам, которым Усик уделил некоторое внимание, передает ISport.

"Какие ощущения? Да никаких. Я вздремнул 1,5 часа в самолете. После боя еще не спал, эмоционально ходил, пил, кушал, собирал сумки и летали туда-сюда. Очень хочется приехать домой, принять душ и лечь, вытянуть ножки", - сказал Усик.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.