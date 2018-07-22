Это было феерично: как Усик победил Гассиева в Москве (фоторепортаж)

15:49, 22 июля 2018
Бокс
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В ночь на 22 июля в Москве прошел финал первого турнира Всемирной боксерской суперсерии. Главным боем вечера стал поединок россиянина Мурата Гассиева и украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Это было одно из самых ожидаемых событий в мире бокса — в ринге впервые за долгое время оказались два непобежденных боксера в первом тяжелом весе, и один из них должен был объединить чемпионские титулы. 

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Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева.  Бой продолжался все 12 раундов и проходил полностью под диктовку Усика. Гассиев отличился всего несколькими ударами в корпус и ниже пояса. Тогда как Усик полностью доминировал - заранее читал все действия соперника, отлично работал ногами и взрывался сериями ударов. С каждым раундом преимущество украинского боксера только увеличивалось. 

Украинец завоевал все пояса в первом тяжелом весе и стал обладателем трофея имени Мохаммеда Али. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.

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Новость в сюжете: Бой Усик - Гассиев в Москве
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