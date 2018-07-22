Усик вошел в Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира

Теперь в десятке двое украинских боксеров.

В обновленном рейтинге BoxRec украинский боксер Александр Усик теперь занимает 7-е место, имея в активе 692 очка.

Выше него из украинцев Василий Ломаченко — 4-е место и 808 очков, сообщает SportArena.

Возглавляет рейтинг Теренс Кроуфорд из США, а в тройку сильнейших также входят Сауль Альварес (Мексика) и Геннадий Головкин (Казахстан).

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Примечательно, что соперник украинца Мурат Гассиев существенно понизился в рейтинге. Вместо 46-го места россиянин теперь занимает 69-е.

Как сообщал УНИАН, cегодня ночью украинец одержал победу над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской серии.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, повторив достижение Эвандера Холифилда и О’Нила Белла.

Ранее Александр Усик сообщил, что хочет провести следующий бой против британца Тони Беллью. Потенциальный соперник украинца находится в обновленном рейтинге на 66-й строчке. Белью согласился на проведение поединка.

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