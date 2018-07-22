Главный пограничник Украины присоединился к поздравлениям Усика с победой в WBSS

Усик шесть лет отдал службе в пограничных войсках Украины.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал присоединился к многочисленным поздравлениям Александра Усика с победой в финале WBSS и добытым титулом абсолютного чемпиона мира по боксу.

Свое поздравление он разместил на персональной странице в Facebook.

"Александр Усик в Москве одержал очередную убедительную победу! Пограничная школа не была для Александра лишней. Кубок Мухаммеда Али теперь в надежных руках украинца!

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От себя и от всего пограничного ведомства поздравляю Александра с этой яркой победой! Историю современного бокса пишут украинцы! Пусть в этой летописи будет еще много славных желто-голубых страниц! Новых побед тебе, Чемпион!

Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Ранее в одном из интервью Усик рассказывал: "Я шесть лет служил по контракту в пограничных войсках, когда мы боксировали по любителям. И у меня осталось очень много знакомых ребят, пограничников, с которыми я до сих пор поддерживаю дружеские отношения".

Как сообщал УНИАН, Александр Усик одержал победу в финале WBSS над россиянином Муратом Гассієвим и стал абсолютным чемпионом мира.