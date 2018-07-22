"Украина, милая-родная, спасибо тебе за поддержку": после победы Усик обратился к украинцам (видео)

Усик стал обладателем всех четырех поясов чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик после боя с россиянином Муратом Гассиевым записал короткое обращение к украинцам, которое опубликовано на странице Boxing PRO Ukraine в Facebook.

"Украина, милая-родная, спасибо тебе за поддержку! Я еду домой с кубком и еще с поясами. Всем добра", – заявил спортсмен.

Бой Гассиева и Усика состоялся в ночь с 21 на 22 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский".

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Судьи единогласно присудили победу украинцу. Он стал обладателем всех четырех поясов чемпиона мира в первом тяжелом весе – WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring, а также завоевал кубок Мохаммеда Али.

Усик стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владеет четырьмя чемпионскими поясами.