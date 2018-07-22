Усик посвятил победу над Гассиевым "своим отцам"

Усик вспомнил об умершем родном отце, а также перечислил других людей, помогавших ему на протяжении карьеры.

Абсолютный чемпион мира, обладатель трофея Мохаммеда Али украинец Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым высказал благодарность тому, благодаря кому добыл эту победу.

Он посвятил эту победу "своим отцам", сообщает "Советский спорт".

"Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, уже нету, но мне кажется он все равно видит, что происходит. Он был тем человеком, который подтолкнул меня к занятиям боксом. Он говорил, что мне нужно идти заниматься боксом и что у меня получится. Это первый человек, который сделал это.

Второй отец – мой первый тренер Сергей Лапин. Он взял меня и научил шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта.

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Еще один отец – Александр Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал занятия боксом. Который помогал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи. Он мне говорил, что "если ты будешь трудиться – у тебя все получится".

В сборной Украины появился еще один отец – Анатолий Николаевич Ломаченко. Под его руководством я выиграл чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры.

К этому турниру много людей участвовало в моей подготовке. Их не видно, потому что они остаются за рингом. Они очень много делают. Они молодцы, мы молодцы, что это сделали. Слава Богу, что у нас все получилось. Я хочу посвятить эту победу им всем.

Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.