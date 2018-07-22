Усик завоевал Москву: "Батя в здании!" (видео)
02:42, 22 июля 2018Бокс
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Яркое заявление украинского боксера после победы над Гассиевым.
Александр Усик: "Москва, батя в здании!" / facebook.com/WBSuperSeries
Украинец Александр Усик после победного боя в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе против россиянина Мурата Гассиева не стал сдерживать эмоции.
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«Олимпийский», спасибо! Люди, земляки! Всем спасибо за поддержку! Москва-2018, ба-ам! Батя – в здании!», – сказал Усик после боя.
Как сообщал УНИАН, Александр Усик разгромил Мурата Гассиева в 12-раундовом поединке. Украинец одержал победу единогласным решением судей – 120:108, 119:109, 119:109.
За поединком можно проследить благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте.
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Новость в сюжете: Бой Усик - Гассиев в Москве