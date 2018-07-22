Усик стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира по боксу

Он в одиночку сделал то, что удавалось только совместно братьям Кличко.

Украинский боксер Александр Усик, победив Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Он объединил пояса WBC, WBO, IBF и WBA, а также стал обладателем трофея имени Мохаммеда Али, который вручается чемпиону WBSS.

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Усик стал первым украинским боксером, который сумел объединить все пояса в своем весе.

До этого только братья Кличко собирали все титулы в супертяжелом дивизионе, но делали это вдвоем.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик разгромил Мурата Гассиева в 12-раундовом поединке.

За поединком можно проследить благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте.