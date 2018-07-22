Усик разгромил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира

Александр Усик без вариантов победил россиянина Мурата Гассиева в столице РФ.

В Москве завершился финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева.

Бой продолжался все 12 раундов и проходил полностью под диктовку Усика.

Гассиев отличился несколькими ударами в корпус и ниже пояса. Усик полностью доминировал - с каждым раундом его преимущество только увеличивалось.

В итоге последние раунды были практически лишены интриги. Результат боя - все три судьи признали Александра Усика победителем с разгромным счетом (120-108, 119-109, 119-109).

Напомним, что до этого российский боксер не имел ни одного поражения в карьере, как и Усик.

Украинец завоевал все пояса в первом тяжелом весе и завоевал трофей имени Мохаммеда Али.

Отметим, что все три поединка в рамках турнира (четвертьфинал, полуфинал и финал) Усик провел на территории своих соперников.

УНИАН вел прямую трансляцию поединка.