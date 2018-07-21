Бой Усик - Гассиев: онлайн-трансляция

Сегодня состоится финал Всемирной боксерской суперсерии.

Сегодня, 21 июля, в Москве на СК "Олимпийский" состоится финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором будет также оспариваться звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Напомним, Всемирная боксерская суперсерия - новый турнир, аналог футбольной Лиги чемпионов. Победитель получает в свое владение, помимо прочих титулов, трофей имени Мохаммеда Али. На пути к финалу украинец Усик и россиянин Гассиев уверенно прошли по турнирной сетке, победив по два оппонента.

Украинский чемпион в четвертьфинале обыграл немца Марко Хука на его родине, а в полуфинале, в конкурентном поединке, оказался сильнее латвийца Майриса Бриедиса (бой также проходил на территории соперника, в Риге). Россиянин Гассиев в свою очередь в четвертьфинале без проблем разобрался с поляком Кшиштофом Влодарчиком, а затем в остросюжетном 12-раундовом бою сумел отправить в нокаут в последнем раунде очень сильного кубинца Юниера Дортикоса, не знавшего до этого горечи поражений.

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Ударная мощь российского боксера - его главное оружие, что отмечают практически все эксперты бокса в преддверии финала. В то время как на стороне украинца Усика - его более разносторонняя техническая подготовка, не зря Александр прошел прекрасную школу олимпийского бокса, что увенчалось золотой медалью Игр 2012 года.

На профессиональной арене ни 31-летний Усик, ни 24-летний Гассиев еще ни разу не проигрывали, и это еще больше повышает накал перед решающей схваткой. Кстати, по мнению букмекеров, шансы на победу у одного и другого соперника абсолютно равные.

Подготовку к финалу сопровождало немало слухов, начиная с обсуждения места проведения боя. Напомним, что изначально поединок должен был проводиться в Саудовской Аравии в мае этого года, однако затем были переиграны сроки (из-за травмы Усика), а вскоре сменилась и страна-организатор - тут уже сыграли роль финансовые, и не исключено, политические факторы.

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Команда украинского спортсмена в итоге оказалась заложницей ситуации. Но, несмотря на разговоры о том, что поединок может не состояться из-за несоблюдения российской стороной некоторых организационных условий, факт остается фактом: в третий раз подряд в рамках одного турнира Александр Усик вынужден биться на территории своего противника.

За ходом поединка Александр Усик - Мурат Гассиев можно будет проследить благодаря онлайн-трансляции на УНИАН. Начало - ориентировочно около 23.00.