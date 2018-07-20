Состоялась церемония взвешивания Усика и Гассиева
17:43, 20 июля 2018Бокс
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Боксеры показали одинаковый вес.
Дуэль взглядов Александра Усика и Мурата Гассиева / ua.tribuna.com
В Москве состоялась процедура взвешивания перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинцем Александром Усиком и российским боксером Муратом Гассиевым.
Усик и Гассиев показали одинаковый вес – 89,9 кг. Это самый легкий вес Усика за время турнира. Перед боем с Марко Хуком Усик показал 90 кг, перед боем с Маирисом Бриедисом – 90,4 кг, сообщает "Трибуна".
Как сообщал УНИАН, бой Усик - Гассиев пройдет в Москве в субботу, 21 июля. Начало - в 21.00.
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