Бой Усик - Гассиев: где смотреть

Финальный поединок WBSS состоится в субботу, 21 июля, в Москве.

Боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля. Место проведения – "Олимпийский" в Москве. Начало боксерского вечера – в 21.00 по киевскому времени.

Следует отметить, что в андеркарте главного боя состоится также противостояние латвийца Майриса Бриедиса и француза Брендона Делорье.

Увидеть поединок Усик - Гассиев в прямой трансляции можно на телеканале "Интер". Начало - в 21.20. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция встречи состоится на сайте УНИАН.

Добавим, как сообщал УНИАН, в Киеве будет функционировать также фан-зона для украинских болельщиков. Она расположена возле Арки дружбы народов, поблизости от Крещатика.