Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей - менеджер Усика (видео)

Эгис Климас предсказывает победу Александра Усика по очкам.

Менеджер чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика Эгис Климас считает, что его подопечный победит Мурата Гассиева по очкам.

«В этом бою будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Мы боксировали первый бой WBSS в Германии, у Хука дома, второй бой – у Бриедиса дома в Латвии, здесь, в России, третий бой, тоже у Гассиева дома, то есть, для Усика это не новость.

Трудно предсказать итог поединка, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей», – сказал Климас, сообщает Boxing.ua.

Напомним, поединок между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится в Москве 21 июля.