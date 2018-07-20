Усик – Гассиев: все или ничего

У боя Усика с Гассиевым уже есть своя история. Не самая приятная для украинского боксера, и, неожиданно, сыгравшая в пользу российской стороны. Хотя, пока не до конца понятно, состоится ли вообще поединок.

Изначально он должен был пройти в Джидде (Саудовская Аравия) еще в мае. Но за несколько недель до поединка неприятную травму получил Усик. Ничего страшного, однако тренировки пришлось прервать на некоторое время. И о полноценной подготовке к бою речи уже не шло. Разумеется, тогда бой отменили и перенесли его на середину июля. И тогда же подчеркивалось – бой состоится на том же месте, в тот же час, меняется только дата.

Как проходили переговоры, и что посулили потенциальные организаторы боя чиновникам из Всемирной суперсерии, видимо, навсегда останется «тайной за семью печатями». Долгое время судьба боя вообще висела на волоске. Позже руководство WBSS не смогло устоять перед напором и соблазном «щедрых русских парней». Видимо, россияне пошли ва-банк, ни в какую не соглашаясь на «нейтральную» Джидду. Обстановку неожиданно разрядил украинский боксер Усик, заявив, что ему все равно где и как завоевывать титул абсолютного чемпиона мира. И буквально через пару дней было официально объявлено – бой состоится в Москве, на одной из крупнейших крытых спортивных арен мира СКК «Олимпийский».

Ситуация, казалось, затихла и была полностью урегулирована. Как бы не так… Чуть более, чем за неделю до боя, в минувший четверг, прозвучали первые сообщения из лагеря Усика о том, что российская сторона саботирует подготовку к бою, срывая выполнение ряда договоренностей. В частности, промоутер Усика Александр Красюк обвинил российскую сторону в невыполнении пункта контракта об обеспечении безопасности украинского спортсмена и делегации в целом. В ответ россияне, в лице генерального директора Федерации бокса России Умара Кремлева, пообещали… большие проблемы Усику, если он откажется выйти на ринг – от лишения всех чемпионских титулов, до чуть ли не досрочного завершения карьеры.

Ситуация вновь «зависла», и вновь ее разрулил Усик. Он публично заявил, что летит в Москву, а после приземления в аэропорту столицы России уже Федерация бокса соседней страны опубликовала новость с фотографией Усика в аэропорту – прибыл. Впрочем, скорее всего, ситуация продолжает оставаться нерешенной. И у организаторов боя действительно большие проблемы. Усик сказал о том, что готов победить, красноречиво добавив «если бой состоится», а затем и вовсе отказался от открытой тренировки. После этого можно только догадываться, насколько напряженная ситуация с обеспечением безопасности для украинского боксера и его команды.

В этой истории полный оптимизм и благодушие излучает только WBSS. В четверг утром появилась новость, что промоутер Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрланд заверил, мол, украинский боксер Александр Усик выйдет на поединок с россиянином Муратом Гассиевым. «Эти слухи — полный мусор, нет абсолютно никаких проблем. Усик лично выразил мне крайнее желание завоевать первый в истории Кубок Мохаммеда Али», — отметил Зауэрланд.

Также 41-летний функционер считает, что предстоящий бой войдет в историю: «В финале встретятся два великих боксера и потрясающих спортсмена, которые поставят на кон буквально все. Ради этого мы и затевали проведение суперсерии. Люди будут говорить об этой битве много лет».

Вот это уж точно не вызывает никаких сомнений. Если бой состоится, то это будет одна из величайших «драк» в истории современного бокса. Переходя к, собственно, спортивной части события нельзя не отметить, что соперники более чем достойны друг друга.

Как уже говорилось – оба непобежденные и оба прошли череду соперников в WBSS, где дрались с такими же чемпионами мир,а как и они сами, только по другим версиям, или с «ближайшим резервом», уверенно побеждали и только объединяли пояса в надежде взять полностью все. Теперь до реализации этой надежды осталось рукой подать – последний бой, решающий.

И Усик, и Гассиев абсолютно достойны друг друга. И нейтральные эксперты говорят, что шансы равны. Козыри есть и у того, и у другого боксера. Если кто-то из экспертов и выделяет одного, то такого специалиста смело можно причислять к команде этого самого чемпиона (чемпионов пока что двое). Показательно, в этой связи, мнение аналитиков букмекерских контор. Самая престижная и популярная в мире британская William Hill однозначно дала понять – фаворита просто нет. Отдав и тому, и другому сопернику по 1,91 на победу. А вот ничья, как считают букмекеры, маловероятна – лишь 19 к 1. То есть, победитель в этом равном бою в любом случае будет.

В этом кроется главная опасность боя для украинца. Если организаторов поединка в саудовской Джидде результат интересовал в наименьшей степени, главное – прибыль, то в Москве все будет совершенно иначе. И результат боя, который продлится все 12 раундов, уже сейчас можно смело ставить под сомнение. Кому-то покажется, что преимуществом владел Усик, кто-то без тени сомнения отдаст преимущество Гассиеву, но главным будет мнение судей, которые до этого несколько дней пробудут в России и смогут прочувствовать всю степень гостеприимства «широкой русской души». Результат уже будет более-менее предсказуем.

Украинский боксер-профессионал, бывший Интерконтинентальный чемпион WBO в среднем весе Макс Бурсак высказал свое мнение о финале WBSS и слабых-сильных сторонах обоих боксеров. «Преимущество Александра Усика - скорость в передвижении и ударах. Также выносливость и умение навязывать сопернику свой рисунок боя. Но у него нет одиночного нокаутирующего удара, а если начнет обмен ударами, то рискует пропустить, что может иметь очень негативные последствия», - отмечает он.

«Мурат Гассиев силен тем, что очень вынослив, физически крепок, обладает мощным ударом левой, который успешно использует в комбинации корпус-голова, очень прилежный боксер, который четко придерживается поставленного на бой плана. У него нет главного – фундамента, который нарабатывается в любительском боксе и на котором он может поднять свой класс технического бокса уже на ринге профессиональном. На его пути пока было два соперника, которых можно отнести к рангу топ-бойцов: Криштоф Влодарчик и Юриньер Дортикос», - добавляет Бурсак.

По его мнению, бой будет сложным для обоих. «Александру, прежде всего, не следует лезть в обмен ударами, как он это делал в поединке против Бриедиса, где он пропускал очень много совсем ненужных ударов. В рубке с Муратом, ему его не перерубить. Поэтому Усик должен держать дистанцию и работать так, как в поединке против Марко Хука, которого Александр просто раскатал. Гассиев в очень хорошей форме и он проводит поединок в родных для него стенах. На Усика будет оказываться очень сильное психологическое давление, что может заставить его быть чуть-чуть зажатым. И давайте не будем забывать о судействе. При равных раундах, очень большая вероятность того, что победа будет отдаваться судьями в угол Гассиева. Поэтому Усику придется вырывать каждый раунд», - говорит Бурсак.

«Очень хочу, чтобы выиграл Александр Усик. Он должен поймать тот кураж, который был у него в поединке против Хука, когда Усик боксировал легко и быстро, не застаиваясь на месте. И главное, чтобы Александр не дал разогнаться Гассиеву, как это позволил Мурату сделать Дортикос», - добавляет украинский боксер.

Наконец, кроме чисто спортивных аспектов, накануне боя вылез наружу еще один – личностных отношений в команде Усика. Неизвестно, что и как произошло, но буквально за несколько дней до боя украинский спортсмен… объявил о смене тренера. Сергея Ватаманюка сменил американец Майкл Хантер.

Решение – крайне сомнительное по многим параметрам. Во-первых, украинский боксер поменял тренера накануне, возможно, главного поединка в своей жизни. Конечно, «встряска» в стрессовых ситуациях всегда идет на пользу. А бой за титул абсолютного чемпиона мира самая, что ни на есть, стрессовая ситуация. Но ведь делают это только в случае крайне негативных моментов. Например, череды поражений. В случае же с Усиком не было и намека на подобное. Он прекрасно проводит свою карьеру, выиграл все свои бои, а в СМИ, даже специализированных, сугубо боксерских, не было и намека на плохие отношения боксера и его тренера. То есть, новость из разряда «как снег на голову».

Сам Ватаманюк, кстати, не остался в долгу, хоть и не претендует на звание «публичной личности» и крайне редко выступает в роли комментатора.

«Заявление Александра меня неприятно удивило. Я не знаю и не понимаю, почему он сделал именно такое заявление… Я с Александром с самого начала его профессиональной карьеры, и был рядом с ним пять лет. Я не хочу вдаваться в подробности, но мне приходилось заниматься не только его тренировочным процессом. На меня были возложены обязанности и ряд функций, которые необходимо было выполнять. Изначально я занимался только физической функциональной подготовкой Александра. И, если проследить за его карьерой, то к его физическому или функциональному состоянию замечаний никогда не было. Даже когда Али Башир был его главным тренером, большую часть работы он выполнял именно со мной. Были времена, когда на тренировочные сборы мы ездили только вдвоем. Единственный поединок, в котором я не принимал участия в тренировочном процессе и не находился в его углу во время поединка, был его второй бой в Америке», - отметил тренер в своем комментарии.

Стоит надеяться, что у Усика были действительно веские причины для того, чтобы сменить тренера накануне столь важного боя. И последствием этого решения не станет поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Бой в Москве ожидается с огромным интересом. Россияне уже сделали все возможное для того, чтобы полностью подготовиться к нему и даже «обеспечить» результат. Усику теперь остается одно - выйти на ринг и достойно провести бой, представить свою страну. Помнить, что он дерется не только за титул абсолютного чемпиона мира, а еще и за престиж Украины, выкладываться «через не могу», сделать для победы все, и даже еще больше.

Кирилл Стадниченко