Усик и Гассиев провели дуэль взглядов перед боем (видео)

Оба боксера приняли участие в пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку.

Состоялась дуэль взглядов соперников по финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) - чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинца Александра Усика и обладателя поясов WBA Super, IBF россиянина Мурата Гассиева.

Соперники встретились в четверг, 19 июля, в Москве на специальной пресс-конференции.

А вот и дуэль взглядов главного субботнего поединка - финала Мировой боксерской серии pic.twitter.com/n2trJR2eYX — Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 19 липня 2018 р.

Напомним, что промоутер Усика Александр Красюк сообщил о проблемах при организации боя с Гассиевым. Главные претензии у команды украинца были к российской стороне.

Усик в начале недели прибыл в Москву, но от проведения открытой тренировки отказался. Боксер по-прежнему не уверен, что поединок состоится.

Бой запланирован на 21 июля в Москве.