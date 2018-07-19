Усик и Гассиев провели дуэль взглядов перед боем (видео)

16:29, 19 июля 2018
Бокс
309 0
Дуэль взглядов Александра Усика и Мурата Гассиева / ua.tribuna.com

Состоялась дуэль взглядов соперников по финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) - чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинца Александра Усика и обладателя поясов WBA Super, IBF россиянина Мурата Гассиева.

Соперники встретились в четверг, 19 июля, в Москве на специальной пресс-конференции.

Напомним, что промоутер Усика Александр Красюк сообщил о проблемах при организации боя с Гассиевым. Главные претензии у команды украинца были к российской стороне.

Усик в начале недели прибыл в Москву, но от проведения открытой тренировки отказался. Боксер по-прежнему не уверен, что поединок состоится.

Бой запланирован на 21 июля в Москве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бой Усик - Гассиев в Москве
Теги: #бой Усик - Гассиев