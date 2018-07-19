Усик и Гассиев провели дуэль взглядов перед боем (видео)
Состоялась дуэль взглядов соперников по финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) - чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинца Александра Усика и обладателя поясов WBA Super, IBF россиянина Мурата Гассиева.
Соперники встретились в четверг, 19 июля, в Москве на специальной пресс-конференции.
А вот и дуэль взглядов главного субботнего поединка - финала Мировой боксерской серии pic.twitter.com/n2trJR2eYX— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 19 липня 2018 р.
Напомним, что промоутер Усика Александр Красюк сообщил о проблемах при организации боя с Гассиевым. Главные претензии у команды украинца были к российской стороне.
Усик в начале недели прибыл в Москву, но от проведения открытой тренировки отказался. Боксер по-прежнему не уверен, что поединок состоится.
Бой запланирован на 21 июля в Москве.