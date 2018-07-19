Бывший тренер Усика Ватаманюк: заявление Александра неприятно удивило

Бывший тренер украинского чемпиона прокомментировал прекращение сотрудничества с боксером

Теперь уже бывший тренер украинского чемпиона мира по боксу и финалиста WBSS - претендента на титул абсолтного чемпиона мира Александра Усика - Сергей Ватаманюк прокомментировал решение Усика о прекращении сотрудничества.

Свою комментарий он дал порталу Sport.ua.

«Вы знаете, что я не сторонник выносить на публику или обсуждать в прессе свои личные или деловые отношения. Но это заявление, меня неприятно удивило. Я не знаю и не понимаю, почему он сделал именно такое заявление», — цитирует тренера Интернет-портал.

«Я с Александром с самого начала его профессиональной карьеры, и был рядом с ним пять лет. Я не хочу вдаваться в подробности, но мне приходилось заниматься не только его тренировочным процессом. На меня были возложены обязанности и ряд функций, которые необходимо было выполнять».

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«Изначально я занимался только физической функциональной подготовкой Александра. И, если проследить за его карьерой, то к его физическому или функциональному состоянию замечаний никогда не было. Даже когда Али Башир был его главным тренером, большую часть работы он выполнял именно со мной. Были времена, когда на тренировочные сборы мы ездили только вдвоем. Единственный поединок, в котором я не принимал участия ни в тренировочном процессе и не находился в его углу во время поединка, был его второй бой в Америке».

«Перед началом Суперсерии мы встретились с Александром, и он сказал мне следующее: «Я много думал и принял решение, что хочу, чтобы ты стал моим главным тренером!» Я принял это предложение, и мы отправились в тренировочный лагерь».

«В двух поединках, в которых я был его главным тренером, он одержал победы: в первом защитив свой пояс чемпиона мира по версии WBO, а во втором, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC. Это позволило ему выйти в финал Суперсерии».

Как сообщал УНИАН, к финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), который пройдет 21 июля, Усик готовится под руководством своего катмэна Майкла Хантера.

Ранее от Ватаманюка ушел другой боксер Денис Беринчик – по его словам, тренер уделял слишком много внимания Усику.