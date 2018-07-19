Промоутер WSBB подтвердил проведение боя Усик-Гассиев в Москве

10:59, 19 июля 2018
Бокс
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Усик уже прилетел в Москву на бой с Гассиевым / matchtv.ru

Сопромоутер Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрланд заверил, что украинский боксер Александр Усик выйдет на поединок с россиянином Муратом Гассиевым.

«Эти слухи — полный мусор, нет абсолютно никаких проблем. Усик лично выразил мне крайнее желание завоевать первый в истории Кубок Мохаммеда Али», — приводит слова Зауэрланда SportArena со ссылкой на Worldboxingsuperseries.

Также 41-летний функционер считает, что предстоящий бой войдет в историю.

«В финале встретятся два великих боксера и потрясающих спортсмена, которые поставят на кон буквально все. Ради этого мы и затевали проведение суперсерии. Люди будут говорить об этой битве много лет».

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Напомним, что промоутер Усика Александр Красюк сообщил о проблемах при организации боя с Гассиевым. Главные претензии у команды украинца были к российской стороне.

Украинец прибыл позавчера в Москву, но от проведения первой тренировки отказался. Боксер по-прежнему не уверен, что поединок состоится.

Поединок Усик — Гассиев должен состояться 21 июля на Олимпийском стадионе в Москве. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

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Новость в сюжете: Бой Усик - Гассиев в Москве
Теги: #Усик Всемирная боксерская суперсерия#WBSS Усик против Гассиева