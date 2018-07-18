Украинский боксер Бурсак: Усику не нужно лезть в обмен ударами с Гассиевым

Бывший интерконтинентальный чемпион WBO в среднем весе высказал свое мнение о финале WBSS.

Украинский боксер Макс Бурсак считает, что Усику в субботнем поединке главное - не дать разогнаться, как это сделал предыдущий соперник россиянина кубинец Дортикос.

Своим мнением Бурсак поделился в комментарии Sport.ua:

«Преимущество Александра Усика - скорость в передвижении и ударах. Также выносливость и умение навязывать сопернику свой рисунок боя. Но у него нет одиночного нокаутирующего удара, а если начнет обмен ударами, то рискует пропустить, что может иметь очень негативные последствия, - отмечает Бурсак.

Мурат Гассиев силен тем, что очень вынослив, физически крепок, обладаем мощным ударом левой, который успешно использует в комбинации корпус-голова, очень прилежный боксер, который четко придерживается поставленного на бой плана.

У него нет главного – фундамента, который нарабатывается в любительском боксе и на котором он может поднять свой класс технического бокса уже на ринге профессиональном. На его пути пока было два соперника, которых модно отнести к рангу топ-бойцов: Криштоф Влодарчик и Юриньер Дортикос.

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Бой будет очень сложным для обоих. Александру, прежде всего, не следует лезть в обмен ударами, как он это делал в поединке против Бриедиса, где он пропускал очень много совсем ненужных ударов. В рубке с Муратом, ему его не перерубить. Поэтому Усик должен держать дистанцию и работать так, как в поединке против Марко Хука, которого Александр просто раскатал.

Гассиев в очень хорошей форме и он проводит поединок в родных для него стенах. На Усика будет оказываться очень сильное психологическое давление, что может заставить его быть чуть-чуть зажатым. И давайте не будем забывать и о судействе. При равных раундах, очень большая вероятность того, что победа будет отдаваться судьями в угол Гассиева. Поэтому Усику придется вырывать каждый раунд.

Очень хочу, чтобы выиграл Александр Усик. Он должен поймать тот кураж, который был у него в поединке против Хука, когда Усик боксировал легко и быстро, не застаиваясь на месте. И главное, чтобы Александр не дал разогнаться Гассиеву, как это позволил Мурату сделать Дортикос», - сказал Бурсак.

Как сообщал УНИАН, поединок финала WBSS состоится в субботу, 21 июля, в Москве.