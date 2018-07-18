Ломаченко спел хит "ДДТ" про родину за рулем авто (видео)
14:40, 18 июля 2018Бокс
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Чемпион мира по боксу проехал по родным дорогам в Белгород-Днестровском.
Василий Ломаченко / УНИАН
Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко не раз говорил об особом отношении к родному городу Белгород-Днестровский, где родился и живет со своей семьей до сих пор.
Проезжая за рулем машины по родной местности, Ломаченко подпел группе "ДДТ" и ее хиту "Родина", адресуя его родной стране и городу.
Как стало известно, Василий Ломаченко отправится в Москву на бой Александра Усика против Мурата Гассиева, который состоится 21 июля.
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