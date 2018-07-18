Ломаченко спел хит "ДДТ" про родину за рулем авто (видео)

Чемпион мира по боксу проехал по родным дорогам в Белгород-Днестровском.

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко не раз говорил об особом отношении к родному городу Белгород-Днестровский, где родился и живет со своей семьей до сих пор.

Проезжая за рулем машины по родной местности, Ломаченко подпел группе "ДДТ" и ее хиту "Родина", адресуя его родной стране и городу.

Как стало известно, Василий Ломаченко отправится в Москву на бой Александра Усика против Мурата Гассиева, который состоится 21 июля.