Усик - Гассиев: стали известны судьи поединка
Стало известно, кто будет судить финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.
Обязанности рефери в ринге будет выполнять американец Селестино Руис. Он начал свою работу судьей в августе 2007 года и отсудил более 250 боев, в том числе 15 поединков за титул чемпиона мира.
Один раз Руис пересекался с украинскими боксерами: он работал на поединке Александра Гвоздика против Крейга Бейкера.
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Судьями, которые будут вести подсчет очков, станут:
– Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк.
– Мауро Ди Фиоре, родившийся в итальянском городе Лиццера, а ныне проживающий в Чикаго, штат Иллинойс.
– Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья.
Четвертым судьей, который войдет в игру в случае, если бой завершится вничью, станет Йорг Милке, Коттбус, Германия.
Напомним, Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS.
Бой Усик – Гассиев запланирован на 21 июля в Москве, однако вчера украинский боксер заявил, что не уверен, что встреча действительно состоится.