Усик - Гассиев: стали известны судьи поединка

Финал Всемирной боксерской суперсерии будут обслуживать рефери из США, Бельгии и Германии.

Стало известно, кто будет судить финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Обязанности рефери в ринге будет выполнять американец Селестино Руис. Он начал свою работу судьей в августе 2007 года и отсудил более 250 боев, в том числе 15 поединков за титул чемпиона мира.

Один раз Руис пересекался с украинскими боксерами: он работал на поединке Александра Гвоздика против Крейга Бейкера.

Читайте такжеНа бой Усик - Гассиев продано больше 10 тысяч билетов

Судьями, которые будут вести подсчет очков, станут:

– Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк.

– Мауро Ди Фиоре, родившийся в итальянском городе Лиццера, а ныне проживающий в Чикаго, штат Иллинойс.

– Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья.

Четвертым судьей, который войдет в игру в случае, если бой завершится вничью, станет Йорг Милке, Коттбус, Германия.

Напомним, Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS.

Бой Усик – Гассиев запланирован на 21 июля в Москве, однако вчера украинский боксер заявил, что не уверен, что встреча действительно состоится.