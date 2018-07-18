На бой Усик - Гассиев продано больше 10 тысяч билетов

Билеты до сих пор можно спокойно купить в любой из секторов.

На финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым продано больше 10 тысяч билетов.

Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на официальный сайт турнира.

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Организаторы сообщают, что больше 200 журналистов получили аккредитации на финальный бой. Состоянием на 17 июля было продано больше 10 тысяч билетов при ожидаемых 20 тысячах.

По информации Luckypunch.net, билеты можно спокойно купить в любой из секторов, а цена на них варьируется от 672 гривен до 63 тысяч гривен.

Поединок Усика и Гассиева запланирован на 21 июля в Москве. На кону поединка будут стоять пояса WBO, WBC, WBA, IBF и The Ring, а также трофей Мохаммеда Али и 10 миллионов долларов призовых.

Тем не менее, вчера Александр Усик заявил, что до сих пор не уверен в том, что бой состоится.