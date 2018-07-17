Усик отказался провести открытую тренировку в Москве (видео)
19:47, 17 июля 2018Бокс
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Украинский боксер провел на ринге не более 30 секунд.
Александр Усик / Федерация бокса России
Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинец Александр Усик отказался проводить открытую тренировку перед боем с россиянином Муратом Гассиевым в Москве.
Украинский боксер вышел на ринг, поклонился и помахал руками, после чего покинул площадку.
Напомним, что Усик также заявил, что пока точно не знает, состоится ли бой против Гассиева.
В отличие от украинского боксера, Гассиев провел открытую тренировку, хотя перчаток и не надевал.
Как сообщал УНИАН, поединок Александр Усик - Мурат Гассиев запланирован на 21 июля.
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