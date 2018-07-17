Усик: не знаю, состоится ли бой с Гассиевым

Украинский боксер ответил на вопрос о предстоящем поединке в Москве.

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO украинец Александр Усик еще не знает, состоится ли бой с Муратом Гассиевым, хотя уже прибыл в Москву.

«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо. Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я уважаю своего соперника, такие бои – украшение спорта. Но точно ли состоится бой – не знаю", - отметил Александр Усик.

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Также украинский боксер прокомментировал свое расставание с тренером Сергеем Ватаманюком.

"Я не прогрессировал, поэтому было принято такое решение. Что касается моей травмы, то я восстановился – все в порядке", – рассказал Усик, которого цитирует ТАСС.

Напомним, поединок Усик - Гассиев запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский».

На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофей имени Мохаммеда Али.