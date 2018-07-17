Усик прибыл в Москву на бой против Гассиева

13:01, 17 июля 2018
Бокс
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Усик прибыл на бой с Гассиевым в Москву / rusboxing.ru

21 июля он встретится с чемпионом WBA, IBF россиянином Муратом Гассиевым в бою за титул абсолютного чемпиона мира и Кубок Мохаммеда Али, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

Таким образом, вопрос "отмены боя", вероятнее всего снимается с повестки дня.

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Ранее сообщалось, что поединок может быть сорван из-за того, что российская сторона саботирует решение некоторых организационных вопросов по бою, а также не принимает меры для обеспечения безопастности украинского спортсмена и его команды.

Поединок Усик — Гассиев состоится 21 июля в Москве в СКК "Олимпийский".

Как сообщал УНИАН, накануне Усик расстался со своим тренером Сергеем Ватаманюком.

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Теги: #Усик#WBSS Усик против Гассиева