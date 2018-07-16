Промоутер Усика: российская сторона "включает дурака" перед боем

Несмотря на информацию о возможном срыве боя с Гассиевым, команда украинца вылетает в Москву.

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика Александр Красюк сообщил, что команда украинца отправится в Москву на бой с Муратом Гассиевым.

"Еще пока не все улажено. Тем не менее, мы летим", - сообщил Коасюк в комментарии "Сегодня".

"Российская сторона говорит, что не понимает претензий? Дурака включают. Все они понимают. Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно. Поэтому с этим у нас проблем нет. Есть проблема с тем, что принимающая сторона (не Всемирная серия бокса) не выполняет взятые на себя обязательства! Вопрос безопасности мы не могли доверить кому-то, поэтому занимались им, собственно, сами. Надеемся, что здравый разум победит", - добавил промоутер.

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На вопрос, когда будет приниматься окончательное решение по бою, Красюк ответил: "У нас есть время до субботы".

Напомним, ранее менеджер Усика Эгис Климас обвинил российскую сторону в невыполнении взятых на себя обязательств. Позже генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что бой между Усиком и Гассиевым под угрозой срыва.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым запланирован на 21 июля в Москве.