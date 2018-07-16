Бой Джошуа - Поветкин пройдет 22 сентября на "Уэмбли"
13:38, 16 июля 2018Бокс
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Британец Джошуа вновь будет защищать титулы чемпиона мира по трем версиям.
Бой Джошуа - Поветкин состоится на "Уэмбли" / Sky Sports
Чемпион мира по боксу по версиям WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет бой против обязательного претендента на титул WBA россиянина Александра Поветкина.
Поединок состоится в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" 22 сентября этого года.
Об этом сообщает Sky Sports.
На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.
Напомним, в апреле 2017 года Энтони Джошуа победил украинца Владимира Кличко в 11-м раунде. Поединок проходил также на лондонском "Уэмбли".
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