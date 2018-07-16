Усик о срыве боя с Гассиевым: разве я выгляжу так, будто боюсь драться где-нибудь?

Украинский боксер прокомментировал информацию о возможном срыве поединка с Муратом Гассиевым.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым продолжает находиться под угрозой срыва.

Тем временем, украинский чемпион заявил, что готов ехать в Москву и подчеркнул, что ему все равно, где проводить бой.

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"Разве я выгляжу так, будто боюсь драться где-нибудь? Я - атлет и воин, мне не важно, где я буду драться, я просто хочу этого.

Знаю, что со мной из Украины прибудет поддержка, что очень хорошо. Сам я готов, моя команда тоже. Собираемся ехать в Москву в хорошем настроении. Когда встречаются сильные боксеры, их бои всегда интересны. Вот что хорошего в этом турнире. Он важен для спорта. Говорил это раньше и напомню сейчас: фанаты должны ожидать отличного поединка", - заявил Усик, которого цитирует "Проспорт-ТСН".

Напомним, что сам поединок должен состояться 21 июля в России. Крайним сроком для исправления всех недостатков является 16 июля.