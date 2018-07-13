Льюис подтвердил свой приезд в Киев и в ответ пригласил в Лондон Кличко

6 сентября в Лондоне состоится "вечер воспоминаний" британского чемпиона.

Бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис подтвердил, что намерен посетить Конгресс Всемирного боксерского совета в Киеве.

Также он пригласил на свой вечер воспоминаний, запланированный в Лондоне 6 сентября, «Вечного» чемпиона мира по версии WBC, мэра Киева Виталия Кличко, сообщает Братство Кличко.

Об этом сам британец написал на своей странице в «Твиттере», адресовав послание Виталию на русском языке. «Я надеюсь увидеть вас на моем вечере воспоминаний в Лондоне 6 сентября. Если нет, увидимся в Киеве, мой друг», - написал Льюис.

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Напомним, что неделю назад появилась информация о том, что в Киеве, в рамках Конгресса WBC состоится бой Кличко-Льюис. Накануне информация о проведении поедина была опровергнута.

Бой Леннокс Льюис – Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года. Драматический поединок, позднее признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", был остановлен врачом из-за рассечения у Кличко. На момент остановки украинец выигрывал на картах всех трех судей со счетом 58:56. Сразу после боя Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры.

Как сообщал УНИАН, конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября нынешнего года.