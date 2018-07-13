Тайсон Фьюри проведет следующий бой против бывшего соперника Кличко

Поединок с итальянцем Пенеттой состоится 18 августа.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, завоевавший свой титул в бою с украинцем Владимиром Кличко, проведет следующий бой против другого бывшего соперника Кличко-младшего итальянца Франческо Пьянета.

Бой британца против Пьянета состоится 18-го августа, однако место проведение поединка еще неизвестно, сообщает Isport со ссылкой на BT Sport.

Отметим, что бой Кличко с Пьянета состоялся в мае 2013 года. Тогда Владимир техническим нокаутом в шестом раунде победил итальянца.

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В ноябре 2015-го года Кличко проиграл Тайсону Фьюри и потерял все свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Затем он два раза отказывался от реванша с Кличко под различными предлогами и, в итоге, утратил все пояса чемпиона мира.

Ранее в этом году Фьюри вернулся в ринг, после двух с половиной лет вне бокса, боем против Сефери Сефера и очень легко победил 39-летнего албанца.