"Реванш века" Кличко - Льюис не состоится

СМИ сообщили об отсутствии договоренностей между бывшими спортсменами.

Выставочный поединок между украинцем Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом, о проведении которого сообщалась ранее, не состоится.

По информации ESPN, команда Льюиса пояснила WBC, что не получала никаких предложений относительно проведения этого поединка. Кроме того, об отсутствии договоренности боя сообщила и сторона украинца.

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Отметим, что информация о проведении этой встречи появилась неделю назад.

Виталий Кличко и Леннокс Льюис встречались 21 июня 2003 года. Драматический поединок, позже признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия.

На момент остановки украинец выигрывал на картах всех трех судей со счетом 58:56. Сразу после боя Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении боксерской карьеры.