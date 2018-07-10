Реванш века: Виталий Кличко и Леннокс Льюис осенью проведут бой в Киеве (видео)

Виталий Кличко проведет бой со своим "главным обидчиком" британцем Ленноксом Льюисом.

Бой Кличко-Льюис состоится в рамках благотворительного аукциона.

Боксеры в последний раз встречались 15 лет назад - 21 июня 2003 года.

Легендарный бой Кличко-Льюис завершился поражением украинца техническим нокаутом. Поединок остановили по решению врача из-за сильного рассечения у Кличко. При этом Виталий лидировал по очкам на карточках всех трех судей.

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Попытки договориться о реванше успеха не принесли, через полгода Леннокс завершил карьеру. По информации СМИ, именно жена настояла, чтобы Леннокс оставил бокс после боя с Кличко.

Сегодня бывший спортсмен ведет размеренный образ жизни. Льюис владелец сети оздоровительных клубов, особняка на Ямайке и домов в Канаде и Англии.

В декабре 2013 года Кличко официально тоже приостановил свою спортивную карьеру. В 2014 году бывшего спортсмена избрали мэром столицы Украины.