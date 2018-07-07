Усик является фаворитом на ставках букмекеров в поединке с Гассиевым

14:03, 07 июля 2018
Бокс
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Бой Усик - Гассиев состоится в Москве / nv.ua

Украинский боксер Александр Усик является фаворитом в поединке за титул абсоютного чемпиона мира по боксу в крузервейте против россиянина Мурата Гассиева.

По данным самой популярной в мире букмекерской конторы William Hill на победу украинца ставки принимаются с коэффициентом 1,61 к 1, в то время, как на победу Гассиева - 2,37 к 1. 

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Вместе с тем, аналитики контор практически не верят в то, что бой завершится вничью - лишь 19 к 1 на такой исход.

Как сообщал УНИАН, бой за титул абсолютного чемпиона мира - пояса WBC, WBA, IBF, WBO и журнала The Ring - будут разыграны в поединке Усика против Гассиева 21 июля. Бой пройдет в СКК  "Олимпийский" в Москве.

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Теги: #бокс#Александр Усик#WBSS Усик против Гассиева