Названы предварительные дата и место боя за титул IBF Деревянченко - Джонсон

Титульный поединок может пройти осенью в Нью-Йорке.

В ночь на субботу стала известна дата и место проведения боя за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

Поединок между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО), может пройти осенью в Нью-Йорке, сообщает Isport со ссылкой на обозревателя ESPN Дэна Рафаэля.

"Бой Дэнни с Деревянченко будет выставлен на промоутерские торги. Если этот бой состоится, то наиболее вероятно, что это случится 27 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а транслировать его будет HBO", - сообщил Рафаэль.

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Ранее стало известно, что промоутеры Деревянченко и Джейкобса - американец Лу ДиБелла и британец Эдди Хирн соответственно - не смогли договориться в установленный срок, а назначенные на 5 июля торги перенесены на 10 июля.

Также ранее сообщалось, что Джейкобс может отказаться от чемпионского боя с Деревянченко.