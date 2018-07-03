Боксер Мария Боруца признана лучшей спортсменкой Украины в июне
12:47, 03 июля 2018Бокс
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Ее наставники – Андрей и Анатолий Чумаковы получили звание лучших тренеров июня.
Мария Боруца дошла до финала чемпионата Европы по боксу / zik.ua
Национальный олимпийский комитет Украины признал серебряную призерку чемпионата Европы по боксу Марию Боруцу лучшей спортсменкой первого летнего месяца.
Ее наставники – Андрей и Анатолий Чумаковы получили звание лучших тренеров июня, сообщается на официальном сайте НОК Украины.
На европейском первенстве, которое состоялось в болгарской Софии, в весовой категории 75 кг Мария заняла второе место. Эта серебряная медаль стала наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских индивидуальных видах программы в июне.
Отметим, впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получает представительница женского бокса.
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