Боксер Мария Боруца признана лучшей спортсменкой Украины в июне

Ее наставники – Андрей и Анатолий Чумаковы получили звание лучших тренеров июня.

Национальный олимпийский комитет Украины признал серебряную призерку чемпионата Европы по боксу Марию Боруцу лучшей спортсменкой первого летнего месяца.

Ее наставники – Андрей и Анатолий Чумаковы получили звание лучших тренеров июня, сообщается на официальном сайте НОК Украины.

На европейском первенстве, которое состоялось в болгарской Софии, в весовой категории 75 кг Мария заняла второе место. Эта серебряная медаль стала наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских индивидуальных видах программы в июне.

Отметим, впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получает представительница женского бокса.