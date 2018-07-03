Бой за титул чемпиона WBC с участием украинца Гвоздика пройдет в Канаде

По результатам промоутерских торгов право на проведение поединка выиграла сторона действующего чемпиона Адониса Стивенсона.

Бой украинского боксера Александра Гвоздика против канадца Адониса Стивенсона состоится в Канаде.

По информации источника, вчера состоялись промоутерские торги по бою украинского боксера. Их выиграла команда канадца, решившая провести его у себя на родине в Квебеке, сообщает SportArena со ссылкой на UCN Live.

Ориентировочная дата проведения поединка — 3 ноября.

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В конце мая сообщалось о желании команды Гвоздика провести бой против Стивенсона в Киеве.

Гвоздик стал обязательным претендентом на титул WBC в марте текущего года после победы над Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО). В его активе 14 побед и ни одного поражения.

Ранее Стивенсон хотел провести матч-реванш против шведа Баду Джека, поединок с которым у него завершился вничью.