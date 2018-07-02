На бой Усик - Гассиев в первый день продаж реализовали 7 тысяч билетов
16:02, 02 июля 2018Бокс
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Бой пройдет 21 июля в Москве.
Организаторы WBSS подтвердили проведение боя Усик - Гассиев в Москве / WBSuperSeries
На финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым началась продажа билетов.
В первый же день реализации билетов их было продано 7 000.
Билеты на бой Усик – Гассиев стоят от 830 до 62600 гривен.
Напомним, бой пройдет 21 июля в Москве в «Олимпийском», который вмещает около 35 тысяч зрителей.
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