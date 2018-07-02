На бой Усик - Гассиев в первый день продаж реализовали 7 тысяч билетов

Бой пройдет 21 июля в Москве.

На финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым началась продажа билетов.

В первый же день реализации билетов их было продано 7 000.

Билеты на бой Усик – Гассиев стоят от 830 до 62600 гривен.

Напомним, бой пройдет 21 июля в Москве в «Олимпийском», который вмещает около 35 тысяч зрителей.