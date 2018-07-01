Усик накануне боя за титул абсолютного чемпиона мира: собираюсь победить в Москве

Наш спортсмен уже дважды побеждал соперника на его территории в боях WBSS и уверен, что сможет это сделать в третий раз.

Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик уверен в победе над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится 21 июля в Москве, в СКК "Олимпийский", чуть ранее официально подвердили в WBSS.

«Я снова еду на территорию соперника. Я сделал это с успехом в четвертьфинале и полуфинале, теперь собираюсь победить в Москве», – сказал Усик.

В свою очередь Гассиев заявил: «Я был готов сражаться с Усиком в любой точке мира. Я уверен, что мы с Усиком сделаем отличный бой. Победитель получит все!»

На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring, а также трофей Muhammad Ali Trophy.