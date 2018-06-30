Украинский экс-чемпион мира по боксу Постол не собирается завершать карьеру

Следующий бой боксер из Броваров собирается провести до конца года.

Украинский боксер Виктор Постол, несмотря на поражение в бою за звание обязательной претендента на титул WBC шотландцу Джошу Тэйлору, не собирается завершать карьеру.

Он намерен провести ближайший бой до конца 2018-го года, сообщает Xsport со ссылкой на эфир телеканала UA:Перший.

«Отдохну 2-3 недели и снова вернусь в зал. Буду держать форму, будем договариваться о бое, чтобы провести его до нового года. Кто будет соперником, не знаю, но не хочется боксировать с какими-то мешками. Я — топовый боксер и хочу боксировать с хорошими бойцами, показывать хороший бокс», — отметил Постол в интервью.

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«Мне предлагали: может, хватит боксировать, будешь тренировать, может, самому открыть зал. Я всем отвечаю: пока я боксирую, полностью хочу отдаться боксу. Когда закончу, буду думать, что дальше — быть тренером или что-то другое», - подчеркнул украинский спортсмен.

С октября 2015-го по июль 2016-го украинец был чемпионом WBC в первом полусреднем весе, однако после уступил Теренсу Кроуфорду в бою за объединение титулов. С тех пор он провел всего два поединка, одним из которых стало поражение Тейлору.

Бой Тейлору он проиграл неделю назад в шотландском Глазго. Тогда спортсмены провели на ринге все 12 раундов, но судьи единогласным решением отдали победу сопернику украинского боксера.