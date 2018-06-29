Проведение боя Усик - Гассиев в Москве подтверждено официально
Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) официально подтвердило информацию о том, что финал турнира между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым пройдет в Москве на «Олимпийском» 21 июля.
Об этом сообщает официальная страница WBSS в «твиттере».
Победитель финала станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также получит трофей имени Мохаммеда Али. На кону поединка также будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.
🔥 CONFIRMED: Historic @usykaa vs Gassiev Ali Trophy Final confirmed for July 21 in Moscow! 🇷🇺— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) June 29, 2018
📝 Full story: https://t.co/wq4yS0CkMb#UsykGassiev#AllTheBelts#BestvsBest 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/TvIKdfymHv
Напомним, бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но был перенесен из-за травмы Усика. Затем начались переговоры о смене места проведения боя. Рассматривались также варианты с Латвией, Великобританией и Австралией.