Проведение боя Усик - Гассиев в Москве подтверждено официально

22:29, 29 июня 2018
Бокс
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Организаторы WBSS подтвердили проведение боя Усик - Гассиев в Москве / WBSuperSeries

Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) официально подтвердило информацию о том, что финал турнира между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым пройдет в Москве на «Олимпийском» 21 июля.

Об этом сообщает официальная страница WBSS в «твиттере».

Победитель финала станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также получит трофей имени Мохаммеда Али. На кону поединка также будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

Напомним, бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но был перенесен из-за травмы Усика. Затем начались переговоры о смене места проведения боя. Рассматривались также варианты с Латвией, Великобританией и Австралией.

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Теги: #бой Усик - Гассиев