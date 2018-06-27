Украинский боксер Деревянченко может получить другого соперника на чемпионский бой

Промоутер украинца рассказал об особенностях контракта с телевизионным гигантом HBO.

Украинский средневес Сергей Деревянченко, который должен провести поединок за ваккантный титул IBF в этом дивизионе против Дэниэла Джейкобса, может получить другого соперника, если бой не будет транслироваться телеканалом НВО.

Об этом заявил промоутер Джейкобса Эдди Хирн, отметив, что у его подопечного контракт с этим телевизионным гигантом, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Allboxing.

Такая возможность появится в том случае, если победу на назначенных на 5 июля торгах одержит промоутер, который сможет выбирать из предложений разных телеканалов. На это и рассчитывает промоутер Деревянченко Лу Дибелла, запросивший недавно о назначении торгов. По его мнению, это обеспечит более справедливое и рыночное определение призового фонда. Кроме того, в этом случае Деревянченко получит половину от него.

«Следующий бой Джейкобса будет на НВО, — заявляет Хирн. - Если мы не договоримся, Деревянченко встретится с Деметриусом Андрейдом за половину того, что мы могли бы добыть ему за бой с Дэниэлом Джейкобсом. Если Дибелла не договорится о бое, все закончится боем с Андрейдом за копейки».