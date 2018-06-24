Украинский боксер Беринчик выехал на бой против колумбийца Прието на коне: видео

Боец регулярно радует своих поклонников оригинальными способами выхода на ринг.

Украинский боксер Денис Беринчик выехал на бой против колумбийца Хосе Луиса Приеты на коне и в шароварах, накрывшись флагом Украины. 30-летний украинец уверенно одолел противника в шестом раунде.

Напомним, на данный момент Беринчик владеет титулом чемпиона WBO Oriental в легком весе.

Стоит отметить, что украинский боец регулярно радует своих поклонников оригинальными способами выхода на ринг. Так, в декабре прошлого года он вышел на бой за титул WBO Oriental против Аллана Валлеспина в костюме олимпийского мишки – символа Олимпийских игр-1980 года в Москве.

Ранее он выезжал на ринг на мотоцикле, а также выходил в сопровождении «надзирателей», в костюме заключенного.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве во Дворце спорта завершился вечер профессионального бокса в рамках которого свои бои выиграли украинцы Денис Беринчик и Олег Малиновский.