Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC

Украинец побывал в нокдауне, но сумел довести поединок до конца и уступил только по решению судей.

В Глазго (Шотландия) завершился бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул WBC, в котором сошлись украинец Виктор Постол и Джош Тейлор из Шотландии.

Бой завершился победой по очкам - решением судей - Тейлора, трансляцию поединка провел телеканал 2+2.

Поединок проходил в приблизительно равной борьбе, с острыми ударами со стороны обоих боксеров. Также стоит отметить, что украинец побывал в нокдауне в 10-м раунде и концовку поединка провел гораздо менее активно, по сравнению с соперником. Тем не менее он смог выстоять до конца 12-го раунда.

В итоге, единогласным решением судей победу одержал Тейлор, который остается непобежденным боксером на данный момент. Именно он теперь проведет бой за титул чемпиона WBC.