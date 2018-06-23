Беринчик и Малиновский победили в рамках вечера бокса в Киеве, Скороход - проиграл

Два украинских боксера одержали уверенные победы в рейтинговых поединках, третий - проиграл в титульном бою.

В Киеве во Дворце спорта завершился вечер профессионального бокса в рамках которого свои бои выиграли украинцы Денис Беринчик и Олег Малиновский.

Оба спортсмена победили своих соперников техническим нокаутом, сообщает корреспондент УНИАН.

Беринчик традицонно порадовал зрителей оригинальным выходом на ринг, появившись перерд публикой... на коне. "На коне" он был и в бою с Хосе Луисом Приетой. 30-летний украинец выиграл в 6-м раунде. Он постоянно превосходил соперника в скорости, наносил многочисленные удары и полностью заслужил победу в бою. Напомним, что на данный момент Беринчик владеет титулом чемпиона WBO Oriental в легком весе.

В свою очередь, Малиновский, обладающий титулом чемпиона Европы по версии WBO, успешно провел рейтинговый бой против Уоллингтона Оробио. Колумбиец отказался продолжать бой после пятого раунда.

А вот Станислав Скороход раздельным решением судей проиграл бой за вакантный титул WBO International россиянину Араму Амирханяну .