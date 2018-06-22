В Киев на Конгресс WBC приедут легенды бокса Риддик Боуи и Хулио Сеззар Чавес

56-й конгресс Всемирного боксерского совета пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Как сообщил украинскому оргкомитету по проведению 56-го конгресса Всемирного боксерского совета президент WBC Маурисио Сулейман, сегодня подтвердили свой приезд в Киев экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боуи, экс-чемпионы мира британцы Энтони Белью и Амир Хан, представляющий Великобританию и Йемен экс-чемпион мира Назим Хамед, который в 2015 году был включен в Международный зал боксерской славы.

Также столицу Украины посетят целая плеяда выдающихся чемпионов прошлого: Азума Нельсон из Ганы, испанец Франциско Кастильехо, итальянец Нино Бенвенутти, которому в этом году исполнилось 80 лет. Также в Киев прилетит четверо чемпионов из Мексики во главе с легендарным Хулио Сезарем Чавесом, компанию которому составят Карлос Сарате, Пипино Куэвас и Умберто Гонсалес.

Напомним, 56-й конгресс Всемирного боксерского совета пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

В столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и другие легендарные чемпионы.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.