Украинский чемпион мира по боксу Усик проводит спарринги с небитым нигерийцем

13:43, 22 июня 2018
Бокс
809 0
Усику активно помогают готовиться к бою против Гассиева / facebook.com/luckypunch.net

В подготовке к бою украинцу помогает молодой непобежденный  нигериец Микаэль Лаваль (6-0, 4 KO), с которым Усик проводит спарринги, сообщается на Facebook-странице Lucky Punch.

Ранее Лаваль уже был спарринг-партнером Усика во время подготовки украинца к полуфинальному бою WBSS против Майриса Бриедиса в январе.

21 июля в Москве Усик сразится за титул абсолютного чемпиона мира с Муратом Гассиевым из России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Усик Всемирная боксерская суперсерия#WBSS Усик против Гассиева