Украинский чемпион мира по боксу Усик проводит спарринги с небитым нигерийцем

Наш спортсмен готовится к бою за титул абсолютного чемпиона мира с Муратом Гассиевым.

Александр Усик продолжает подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) .

В подготовке к бою украинцу помогает молодой непобежденный нигериец Микаэль Лаваль (6-0, 4 KO), с которым Усик проводит спарринги, сообщается на Facebook-странице Lucky Punch.

Ранее Лаваль уже был спарринг-партнером Усика во время подготовки украинца к полуфинальному бою WBSS против Майриса Бриедиса в январе.

21 июля в Москве Усик сразится за титул абсолютного чемпиона мира с Муратом Гассиевым из России.