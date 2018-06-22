Украинский чемпион мира по боксу Усик проводит спарринги с небитым нигерийцем
13:43, 22 июня 2018Бокс
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Наш спортсмен готовится к бою за титул абсолютного чемпиона мира с Муратом Гассиевым.
Усику активно помогают готовиться к бою против Гассиева / facebook.com/luckypunch.net
Александр Усик продолжает подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) .
В подготовке к бою украинцу помогает молодой непобежденный нигериец Микаэль Лаваль (6-0, 4 KO), с которым Усик проводит спарринги, сообщается на Facebook-странице Lucky Punch.
Ранее Лаваль уже был спарринг-партнером Усика во время подготовки украинца к полуфинальному бою WBSS против Майриса Бриедиса в январе.
21 июля в Москве Усик сразится за титул абсолютного чемпиона мира с Муратом Гассиевым из России.
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