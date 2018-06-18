Во время боя Усик - Гассиев в Москве даже намека на провокации не будет - Кремлев

По словам генерального секретаря федерации бокса России, поединок хотели провести в московских "Лужниках".

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что провокаций во время боя Усик – Гассиев в Москве не будет.

«Провокации? Даже намека на это не будет. Мы проведем шоу круче, чем было в Сочи (во время полуфинального поединка WBSS Гассиев - Дортикос. - УНИАН). Хотели провести поединок в «Лужниках» при 70 тысячах зрителей. Но из-за чемпионата мира по футболу это невозможно.

Читайте такжеУсик жестко высказался относительно перспектив проведения финального боя WBSS в России

Надеюсь, в следующем году реализовать это получится. Например, в Питере. Считаю, что бокс у нас любят больше, чем футбол. Что касается предстоящего поединка, то он пройдет в «Олимпийском», – отметил Кремлев, чьи слова цитирует "Спорт-Экспресс".

Напомним, как стало известно сегодня, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.