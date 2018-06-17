Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу в Киеве
23:22, 17 июня 2018Бокс
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Ринг и трибуны были установлены на вертолетной площадке, анонсером поединка был знаменитый Майкл Баффер.
Артем Далакян провел защитку титула WBA в Киеве / 24tv.ua
Сегодня в Киеве состоялся титульный бой за пояс чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.
Украинец Артем Далакян, для которого это была первая защита титула, одержал уверенную победу над соперником из Таиланда - Сиричаи Тайеном.
Поединок прошел под знаком полного доминирования Далакяна, который довел дело до технического нокаута в 8-м раунде точным ударом в голову.
Встреча проходила в КВЦ «Парковый», ринг и трибуны были установлены на вертолетной площадке. Анонсером поединка был знаменитый спортивный конферансье Майкл Баффер.
Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале этого года, победив в США американца Брайана Вилорию.
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