Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу в Киеве

23:22, 17 июня 2018
Бокс
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Артем Далакян провел защитку титула WBA в Киеве / 24tv.ua

Украинец Артем Далакян, для которого это была первая защита титула, одержал уверенную победу над соперником из Таиланда - Сиричаи Тайеном.

Поединок прошел под знаком полного доминирования Далакяна, который довел дело до технического нокаута в 8-м раунде точным ударом в голову. 

Встреча проходила в КВЦ «Парковый», ринг и трибуны были установлены на вертолетной площадке. Анонсером поединка был знаменитый спортивный конферансье Майкл Баффер.

Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале этого года, победив в США американца Брайана Вилорию. 

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Теги: #Артем Далакян