Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу в Киеве

Ринг и трибуны были установлены на вертолетной площадке, анонсером поединка был знаменитый Майкл Баффер.

Сегодня в Киеве состоялся титульный бой за пояс чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Украинец Артем Далакян, для которого это была первая защита титула, одержал уверенную победу над соперником из Таиланда - Сиричаи Тайеном.

Поединок прошел под знаком полного доминирования Далакяна, который довел дело до технического нокаута в 8-м раунде точным ударом в голову.

Встреча проходила в КВЦ «Парковый», ринг и трибуны были установлены на вертолетной площадке. Анонсером поединка был знаменитый спортивный конферансье Майкл Баффер.

Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале этого года, победив в США американца Брайана Вилорию.